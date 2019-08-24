مصر للطيران: عودة ٤٨٥٠٠ حاجًا بنهاية رحلات اليوم



تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الأحد ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل ٣٧٠٠ حاجًا بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ٢٠٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٧٠٠ حاجًا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.



ويذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت ٤٨٥٠٠ حاجًا من الأراضى المقدسة على متن ٢٢٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل.