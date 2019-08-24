ترامب يصل فرنسا للمشاركة بقمة دول السبع

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار فرنسا، قبل قليل، اليوم السبت، للمشاركة في قمة دول السبع.



يذكر أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تنطلق اليوم السبت في مدينة بياريتز الفرنسية على مدى 3 أيام ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

