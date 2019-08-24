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عالم

بدء إجراءات تنفيذ الضريبة الانتقائية على التدخين الإلكتروني بالإمارات

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" الذي صدر خلال شهر أغسطس الجاري.

بموجب القرار، يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير المقبل عام 2020، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتبارًا من بداية أكتوبر عام 2017.

وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، في إطار "رؤية الإمارات 2021" الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.

ودعت الهيئة كمرحلة أولى جميع منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحَلَّاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية والالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مشيرة إلى أن الضريبة الانتقائية تعد ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلعٍ مُعيّنة ضارة للحد من استهلاكها.

وأوضحت أنه في إطار الإجراءات الأساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق السلع الانتقائية، قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، وذلك لإضافة السلع المشمولة بالقرار الجديد لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عملية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية دون معوقات.

وذكرت أنه إضافة للتحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، قامت الهيئة اعتبارًا من الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري بتطبيق آلية جديدة لتسجيل السلع الانتقائية، ودعت جميع قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية تسجيل جميع هذه السلع التي يتم التعامل بها من خلال النظام الجديد.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في المرحلة الأولى جميع المعنيين بالمشروبات المحلاة إلى تسجيلها في النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في نظام الهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية، حيث سيتبعها الإعلان عن المرحلة الثانية والتي تتضمن تسجيل المعنيين بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وذكرت أنه بموجب القرار تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وللهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج.
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