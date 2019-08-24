ضبط عامل وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية بسوهاج
السبت 24/أغسطس/2019 - 01:15 م
عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة سوهاج حيازة (عامل - 28 سنة- مقيم بدائرة المركز) لأسلحة نارية غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته (عدد 3 بنادق آلية، فرد خرطوش محلى الصنع، 81 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة سوهاج حيازة (عامل - 28 سنة- مقيم بدائرة المركز) لأسلحة نارية غير مرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته (عدد 3 بنادق آلية، فرد خرطوش محلى الصنع، 81 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.