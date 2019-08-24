ضبط عامل وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة سوهاج حيازة (عامل - 28 سنة- مقيم بدائرة المركز) لأسلحة نارية غير مرخصة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته (عدد 3 بنادق آلية، فرد خرطوش محلى الصنع، 81 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.