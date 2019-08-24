ماكرون: سنقدم مبادرات قوية في أفريقيا مع شركائنا بالقارة السمراء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل، إنه علينا العمل للوصول إلى نمو أكبر في مجتمعاتنا وسأعمل على إقناع شركائي لإنهاء النزاعات التجارية.



وتابع ماكرون في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، قبيل انعقاد قمة دول السبع ونقلتها عنه "إكسترا نيوز": سنقدم مبادرات قوية في إفريقيا مع شركائنا في القارة".



وانتقد ترامب ما أسماه بالهجرة "غير شرعية"، موضحًا أن القمة ستهتم بإيجاد تمويل لازم لمحو هذه الممارسات.



وأضاف ماكرون: " حرائق غابات الأمازون من الموضوعات التي نهتم بها وسنعمل على مكافحة هذه الحرائق، كما سمعتم بالتوترات حول العالم وسنحاول الخروج بتوصيات لمعظم الأزمات العالمية"



وقال ماكرون: "أعلم أن هناك خطط مناهضة للقمم التي ننظمها لكني أستمع إلى هذه القمم والدعوات واتجاهلها".