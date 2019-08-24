تجديد حبس المتهمين بالتعدي على "معاق" في الشرقية

قرر المستشار عبدالناصر على، قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، السبت، تجديد حبس 5 من الشباب المشتركين في التعدي بالضرب المبرح على شاب "معاق ذهنيًا" داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تدولوا مقطع فيديو يظهر فيه تعدي 3 شباب بالضرب المبرح على شاب "معاق ذهنيًا"، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والاستياء الشديد.