ليكيب: صلح باريس سان جيرمان ونيمار.. واللاعب يشارك أمام تولوز

تتبقى تسعة أيام على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا باستثناء الدوري الإنجليزي الذي انتهت فيه بالفعل ولا تزال صفقة رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان الأبرز في العالم وليس أوروبا وحدها لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أشارت يوم السبت إلى تحسن العلاقة بين المهاجم البرازيلي وناديه.



وأضافت الصحيفة أن علاقة نيمار بناديه تحسنت على مدار الأيام القليلة الماضية بينما لا يزال برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يترقبون الموقف لضم اللاعب الذي لا يزال أيضا حريص على الرحيل.



ومن المتوقع أن يشارك نيمار في أول مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم عندما يواجه تولوز في باريس يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

وذلك بعد أسبوعين من هتافات الجماهير وسبها لمهاجم برشلونة السابق البالغ عمره 27 عامًا في الدقيقة 11 من الفوز في الجولة الأولى ضد ستاد رانس.



ومع ذلك، يمكن أن يبدأ نيمار في إعادة بناء علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان بأداء جيد خلال مباراة الأحد.



رغبة الرحيل

ورغم تحسن العلاقة بين اللاعب وناديه إلا أنه لا يزال حريص على الرحيل رغم اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها وهو ما يجعل رحيله أكثر صعوبة.



وأشارت ”ليكيب“ أيضا إلى أن المصالحة بين نيمار وسان جيرمان تأتي في ظل عدم تقديم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس عرضا مقبولا رغم أن النادي الكتالوني هو الوحيد الذي قدم عرضا حازما ويضم صفقة تبادلية مع بعض لاعبيه.



ويظل ريال مدريد ويوفنتوس يراقبان وسيتدخلان حينما يجدا أن الصفقة مربحة لهما اقتصاديا وفي حال فشل برشلونة في الحس