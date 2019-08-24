منتخب مصر للطائرة يواجه اليوم نظيره المكسيكي بكأس العالم

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة -تحت 19 عاما- نظيره المكسيكي في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت في الجولة الرابعة والأخيرة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 وحتى 30 أغسطس الجاري.



وكان المنتخب الوطني حسم تأهله لدور الـ16 بالبطولة كأول أو ثاني المجوعة بعد الفوز على اليابان 3-2 والأرجنتين 3-1 وألمانيا 3-2، وسيسعى اليوم للفوز بالمباراة أمام المكسيك من أجل التأهل للدور المقبل كأول المجموعة، حيث يتصدر المنتخب حتى الآن المجموعة برصيد 7 نقاط يليه منتخب اليابان بنفس الرصيد ثم ألمانيا برصيد 4 نقاط.



ويطمح منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني حسن الحصري ومساعده نصر علي والمدرب العام ناصر الخولي لتحقيق إنجاز مهم بمونديال الطائرة على خطى ناشئي كرة اليد المتوجين بكأس العالم هذا الشهر في مقدونيا.