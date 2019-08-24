ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأدوية غير المرخصة بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي بحلوان تخصص نشاطه الإجرامى فى تجارة الأدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (6 أشخاص سبق إتهام أحدهم فى قضية "آداب عامة")، لقيامهم بالاتجار فى الأدوية المسجلة والغير مسجلة والمنشطات منتهية الصلاحية وبحوزتهم (مليون وثلاثمائة ألف قرص من الأدوية منتهية الصلاحية - عدد 6 أكلاشيهات خاصة ببعض الصيدليات – 6 هواتف محمولة – مبالغ مالية) حال تواجدهم بدائرة القسم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

