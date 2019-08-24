"الكهرباء" تطبق برنامج جديد للقضاء على القراءات الشاذة

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعدادات الوزارة للبدء في تطبيق أحدث برامج تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، كاشفًا عن أبرز مميزات هذا البرنامج في الكشف عن قيام الكشاف بزيارة المنازل من عدمها لتسجيل القراءات الصحيحة والقضاء على القراءات الشاذة والوهمية.



وأوضح المصدر للدستور، أن الهدف من تطبيق هذا البرنامج هو الحفاظ على حقوق المشتركين والشركة في آن واحد، فضلًا عن التصدي لظاهرة التلاعب في قراءات الاستهلاك الشهري.



وأشار إلى أن هذا البرنامج تم تطبيقه كمرحلة تجريبية في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وأثبت نجاحه بنسبة كبيرة في القضاء على القراءات الشاذة والخاطئة والوهمية، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء القناة كانت أعلنت من فترة عن إنشاء برنامج جديد موحد للقراءات، حتى يتم التأكد من قيام قارئ العدادات بتنفيذ مهام عمله على الطبيعة والقضاء على مشاكل التراكمات والقراءات الشاذة.



ولفت إلى أن البرنامج مصمم على أخذ القراءة على الطبيعة حيث يتم إدخال بيانات صاحب العداد والقراءة المستهلكة الفعلية بالعداد، وكذلك صورة العداد مما يقضي تمامًا على مشاكل القراءات الشاذة، لافتًا إلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء شددت في تصميم البرنامج على ضرورة أن لايمكن للكشاف أن يدخل القراءة داخل البرنامج بدون صورة العداد والمثبت به كافة البيانات.



وأكد المصدر أنه بناء على النجاح الذي حققه تطبيق البرنامج في شركة كهرباء القناة قررت الوزارة تعميم التجربة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا أنه جاري الآن عقد لقاءات بين القائمين على تطبيق البرنامج من قيادات شركة القناة وعدد من مندوبي شركات التوزيع الأخرى على مستوى الجمهورية، لنقل هذه التجربة إلى شركاتهم.