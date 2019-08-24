زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

لكنهما اتفقا على أن السمكة العجيبة، على الرغم من امتلاكها لفمين، إلا أنها كانت تبدو بصحة جيدة ونشاط وافر.





انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة فريدة لسمكة اصطادها زوجان أمريكيان اكتشفا أنها ذات فمين.وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن ديبي ديس كانت مع زوجها آدم على شاطئ بحيرة "شامبلين" في مدينة بلاتسبيرغ الأمريكية عندما شعرت بأن الصنارة تهتز بقوة.واعتقدت ديبي أن الخطاف علق بسمكة كبيرة لشدة اهتزازه في الماء، فسحبت السلك ولم تفاجأ بحجم السمكة لأنها كانت متوسطة.وبعد تفحص السمكة، لاحظ الصيادان أنها بفمين، فقررا تصويرها وإطلاقها مرة أخرى إلى الحرية في مياه البحيرة.ونشر الزوجان صورة السمكة الفريدة في مجموعة على "فيسبوك".ويعتقد آدم أن امتلاك السمكة لفمين سببه طفرة ناجمة عن تلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي. أما ديبي فتعتقد أن الفم الثاني للسمكة ظهر بسبب إصابتها بخطاف صياد آخر، أتلف فمها الأصلي.