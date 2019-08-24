بسبب تجاوزاتها.. "الأعلى للإعلام" يناقش شكوى مقدمة ضد ريهام سعيد

قال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جمال شوقي، إن اللجنة بدأت عملها اليوم بكامل تشكيلها لمناقشة الموقف بخصوص شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة، لاتهامها بالتهكم والسخرية من السيدات في حلقة تحدثت فيها عن "السمنة".



وأكد شوقي في تصريح له أن اللجنة تناقش الشكوى على ضوء القرار الذي اتخذته إدارة قناة الحياة بوقف البرنامج أمس.



وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها اليوم السبت برئاسة جمال شوقى عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.



وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت الى حالة استياء بالغا بين سيدات مصر.