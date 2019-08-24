غدًا.. انطلاق الملتقى السنوي للسرد بقصر ثقافة المنصورة

تنطلق مساء غد الأحد أعمال الملتقى السنوي للسرد بقصر ثقافة المنصورة "دورة فؤاد حجازي".



ويشارك في الملتقى كل من الأدباء والنقاد فرج مجاهد، ابراهيم حمزة، حنان فتحي، طارق عبد الفضيل، محمد الخميسي، محمد صادق، وبحضور أشرف أبوجليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، عاطف عميرة مديرعام ثقافة الإسكندرية، وممدوح عبد الرازق مدير الخدمات الثقافية.