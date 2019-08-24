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اقتصاد

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض مصر الدولى "ايجي هيلث"

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم _ ساره سعودي
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عقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض مصر الدولي للصحة "ايجي هيلث" فى دورة الثانية.

وقال وليد الكرداني المدير التنفيذي لشركة ايجي اكسبوا، إنه سوف يتم بدء معرض مصر الدولى للصحة دورته الثانية والمقرر بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر 2019 بحضور 32 دولة وأكثر من 250 شركة عارضة فى مجال المعدات الطبية وطب الأسنان بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن معرض "ايجى هيلث" يتميز هذا العام بالتوجه نحو القارة الإفريقية فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقي.

ويهدف المعرض إلى أن يكون له دورا حيويا في تنشيط الحياة االقتصادية ونقل التجارب والأفكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية والاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق الشرق الأوسط لعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات
التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة.

ويهدف المعرض إلى السعي المستمر لمواكبة أفضل التطورات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمى، ويوفر المعرض فرصة للزائرين من جميع الفئات والمستويات للاطلاع على التطور التكنولوجى للأجهزة الطبية، وأحدث الأساليب العالمية المستخدمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعرض كل ما يتعلق بالطب والثقافة الصحية مما يؤدى إلى نقلة هائلة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتميزة.

وعلى الهامش يقام خلال فترة المعرض المؤتمر الطبي الذى يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبي، والركيزة الأساسية للدفع قدما نحو تحقيق الأهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.

وفى ذات السياق توجه محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة اسباين ميديكال إلى مدير إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية على تعاونهم لإنجاح المؤتمر ومعرض ايجي هيلث ووضع المؤتمر والمعرض على الأجندة الدولية من أول دورة.

وأوضح أن فكرة المؤتمر والمعرض جاءت من خلال متابعة دراسة جيدة للمؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام على مستوى العالم ودراسة نقاط القوة والضعف لكل معرض ومؤتمر يقام.

وتابع: على ضوء البنية التحتية التي أسست في عهد الرئيس السيسي التي ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ ما نسعى إليه من جهة ومن جهة أخرى تشجيع فخامته في إقامة المشروعات التي تفيد بلادنا الحبيبة.
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