تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج حشيش في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، السبت، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج مخدر الحشيش في دائرة القسم.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هما "محمود. أ"، 28 عامًا، و"محمد. ع" 29 عامًا، عاطلين، اعترف بحيازتهما المضبوطات، التي وزنت نصف كيلو حشيش بغرض ترويجها بدائرة القسم والكسب غير المشروع منها.



وكانت معلومات وردت لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت نصف كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائهما، بدائرة القسم، بقصد الاتجار والكسب غير المشروع بها ومبلغ مالي كبير من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.