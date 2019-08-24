حبس 2 بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالقليوبية

قررت نيابة العبور برئاسة محمد غالب حبس اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وضبطا بحوزتهما على 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين بالعبور.



تلقى اللواء طارق العجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور وهما سيدة من أهالى كوم السمن ومقيمة بالعبور سبق إتهامها فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليا لإتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات".



وكشفت التحريات أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الاتجار بمخدر "الهيروين" وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة، عاطل ومقيم بمنطقة الشروق سبق اتهامه فى قضية "مخدرات".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى وبحيازتهما الآتى كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالى قدره "430،000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد (4) هواتف محمولة، عدد (4) ميزان.



وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار واستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





