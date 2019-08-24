القومي للمرأة يشتكي "آخر النهار" لـ"الأعلى للإعلام"

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من المجلس القومي للمراة، ضد قناة النهار بشان ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج"آخر النهار" في حلقته مع راينا علواني.



وبحسب الشكوى فإن المذيع قد تهكم وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، في تصريح له، إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة في جلسة تحقيق غدا في الرابعة عصرا.