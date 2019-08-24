تكنولوجيا السكة الحديد: نهتم بتدريب الطلاب والعاملين

قال المهندس طه رجب، مدير معهد تكنولوجيا السكة الحديد، إن المعهد يدرب طلاب الثانوية وبعض العاملين بالهيئة على استخدام التكنولوجيا والمهارات الأساسية للحاسب الآلي، وطريقة التعامل مع المعدات والأجهزة التي يتعامل معها.



وأشار "رجب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن المعهد يضم قسم لتكنولوجيا الوحدات المتحركة وآخر نظم الإشارات، فضلا عن تنمية شخصية الإنسان والتعامل بشكل لائق مع الطلبة.



وأوضح "رجب"، أن الهدف من إنشاء المعهد هو التعامل مع تكنولوجيا السكة الحديد، لافتًا إلى أن المعهد يقوم حاليًا بتدريب بعض الفئات العمالية بهيئة السكك الحديدة بأحدث الوسائل.

