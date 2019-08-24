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عالم

العبيدي: مشاركة السيسي في قمة G7 شهادة دولية على النجاحات المصرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:51 ص
بهجت العبيدي،
بهجت العبيدي،
وفاء علي
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قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بهجت العبيدي، إن حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السبع الكبرى التي تنطلق اليوم المقبل، بمدينة «بيارتيز» الفرنسية يؤكد عودة مصر للعب أدوارها المتعددة على المستوى العربي الإفريقي والإقليمي والدولي.

وأضاف "العبيدي" للدستور أن هناك أهمية كبيرة لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذه القمة التي تضم أكبر زعماء العالم، والذين يرتبطون بزعيم مصر بعلاقات متميزة، نتيجة للسياسة التي تتخذها مصر - بتوجيه من الرئيس - في كافة المجالات وفي كل القضايا، والتي ينظر لها العالم بالكثير من التقدير.

وذكر "العبيدي" أن مصر السيسي نجحت نجاحا هائلا في ملف الهجرة غير الشرعية الذي يؤرق الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه القارة الأوروبية، كما أن ملف الإرهاب الذي يهدد كل دول العالم والذي تعتبر المنطقة العربية هي المصدر الأول له، خطت فيه مصر خطوات كبيرة، ونجحت في تطويق ظاهرة الإرهاب لدرجة متقدمة، وهو ما يجعل خبرتها التي يستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة محل تقدير من كل دول العالم.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المجال الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة في مشاركة السيد الرئيس في قمة الدول السبع الكبرى، خاصة بعدما قطعت مصر شوطا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية، بسن القوانين من ناحية، وإقامة بنية تحتية مناسبة ومساعدة من ناحية ثانية، بالإضافة للمشروعات العملاقة التي يتم إنشاؤها في مصر، وكذلك المشروعات المزمع إقامتها خاصة في محور قناة السويس الذي يرهص باستثمارات واعدة.

وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة العالمية تأتي ومصر تهتم اهتماما كبيرا بالخمس أولويات التي أعلنت عنها الدولة المضيفة - فرنسا - وهي مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة وتقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض، مؤكدا أن لمصر العديد من المساهمات في هذه المجالات جميعا وهو ما سينعكس بالإيجاب على هذه القمة.
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