قريبا.. حلقات جديدة من "قيد عائلي" على شاشة Dmc

تستعد شبكة قنوات DMC لعرض حلقات جديدة من مسلسل "قيد عائلى"، الذى توقف عرضه قبل حلول شهر رمضان الماضي.



واستأنف أبطال العمل تصويره منتصف الأسبوع الماضى وصور عدد من النجوم عدة مشاهد، حيث تم التصوير في الشوارع الخارجية، وفى الديكور الخاص بالمسلسل فى مدينة الإنتاج الإعلامى.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، عن التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية.



المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، ومن بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين ودنيا عبدالعزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد كبير من الفنانين الشباب.