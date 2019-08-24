ضبط 29 قضية بيئية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتي "القليوبية، الجيزة".



أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية فى مجال حماية البيئة عن ضبط 29 قضية متنوعة عبارة عن "22 قضية تلوث هوائي من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية وعدد 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.