شرطة المسطحات تضبط 202 قضية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كل المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتي "القليوبية، الجيزة".



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 202 قضية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.