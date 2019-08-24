شاهد.. ياسمين رئيس تفاجئ جمهورها " بدون مكياج" وتشعل "انستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة جديدة فاجأت بها جمهورها، وظهرت بدون مكياج.



وتشارك ياسمين رئيس عادةً جمهورها بصور من دون مكياج، خلال العطلة الصيفية.



وتستكمل ياسمين رئيس حاليًا تصوير مشاهدها من فيلم "لص بغداد" والمقرر عرضه قريبًا.



فيلم "لص بغداد" بطولة كل من محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، أمينة خليل وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.