تفاصيل الموسم الثالث من"Top Chef" على شاشة MBC مصر2

انطلقت رحلة المنافسة بين 17 مشتركًا ضمن أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمي "Top Chef" بصيغته العربية على MBC مصر2.



وينتمي المُشاركون إلى 11 دولة عربية: هي مصر، السعودية، لبنان، سوريا، البحرين، فلسطين، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، وسلطنة عمان، فيما قصد بعضهم البرنامج آتيًا من وراء المحيطات، ليثبتوا تميّزهم في فن الطهي مرحلة بعد أخرى، وليؤكدوا جدارتهم في الوصول إلى اللقب.



وخلال 13 أسبوعًا، سيخوض المشتركون، نحو 25 اختبارًا وتحديـًا لتحضير أكثر من 200 طبق، بحضور لجنة التحكيم الثلاثيّة المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد والشيف بوبي شين، ونحو 50 ضيفًا من مختلف دول العالم، منها بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليابان، اليونان، لوكسمبورج، إضافة إلى عدد من الدول العربية.



في نهاية الحلقة الأولى، التي شارك فيها الشيف الفرنسي جان فرانسوا بيج (Jean-François Piège)، استحق إيلي خليفة، من لبنان، الفوز بصاحب أفضل طبق في المنافسة الأولى، وحصل على أول حقيبة سكاكين من بين 16 حقيبة أخرى تم توزيعها تباعًا على المشتركين، كما مُنح الحصانة التي ستحميه من المغادرة في نهاية الحلقة المقبلة، فيما خرج من التحدي الأول عيسى البلوشي من عُمان، وغادر بالتالي البرنامج قبل أن يتمكن من دخول مطبخ "Top Chef".