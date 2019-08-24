شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.



أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 40 قضية مصنفات متنوعة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وإحكام السيطرة الأمنية.

