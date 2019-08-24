ضبط 40 قضية مصنفات متنوعة
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:43 ص
عمرو المزيديطباعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.
أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 40 قضية مصنفات متنوعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- في مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 40 قضية مصنفات متنوعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وإحكام السيطرة الأمنية.