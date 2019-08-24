تجديد حبس مقاول هارب من دفع غرامات
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:43 ص
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب من تنفيذ 5 أحكام ودفع غرامات قيمتها 13 مليون جنيه.
البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "و. ف. م"، 69 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئى "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 13 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "و. ف. م"، 69 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئى "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 13 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.