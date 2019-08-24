تجديد حبس مقاول هارب من دفع غرامات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس مقاول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب من تنفيذ 5 أحكام ودفع غرامات قيمتها 13 مليون جنيه.



البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط "و. ف. م"، 69 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس جزئى "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 13 مليون جنيه.



وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.