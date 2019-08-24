الأمن يعيد سيارتين و27 دراجة نارية مسروقة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها عن إعادة (سيارتين - 27 دراجة نارية) مبلغ بسرقتها.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

