ضبط 19 كيلو بانجو و7 أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، من القبض على 8 متهمين، بحوزتهم 19 كيلو بانجو، و7 أسحة نارية، بالإضافة إلى كمية من الحشيش.



تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بالقبض 8 متهمين، وبحوزتهم التالي: 7 أسلحة نارية، و19 كيلو بانجو، فضلًا عن 100 جرام حشيش.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها خلال الساعات القادمة.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.