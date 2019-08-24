"الداخلية" تضبط 9 تشكيلات عصابية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهمًا ارتكبوا 43 حادثًا متنوعًا.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

