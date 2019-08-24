ضبط 87 متهم مطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين عن ضبط 87 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، و17 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.