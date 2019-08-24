اليوم.. انطلاق المنتدى العربى الإفريقى للتدريب والتكنولوجيا

ينطلق بمركز التعليم المدني، المنتدى العربي الإفريقي للتدريب والتنمية، صباح السبت ٢٤ أغسطس.



وتهدف فكرة المنتدى إلى ضم كل العلماء والخبراء في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية لتقديم الحلول التدريبية المتكاملة والاستشارات للمدربين ومراكز التدريب والجهات طالبة الاستشارات المتعلقة بالتدريب الإداري والتنموي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والاستراتيجيات المنبثقة عنها في الدول العربية والإفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة في ظل دور مصر العربي والإقليمي ورئاسة جمهورية مصر العربية الاتحاد الإفريقي.



ويسعى المنتدى لأن يكون الاختيار الأول لينضم إليه كل المدربين وأكاديميات التدريب والمعاهد والمؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وإفريقيا، ورواد التنمية المستدامة في مصر والعالم العربي وإفريقيا، برؤية ٢٠٣٠ وأجندة ٢٠٦٣.