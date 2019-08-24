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توك شو

"رئة الأرض".. مشاهد مرعبة لحرائق غابات الأمازون (فيديو)

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:38 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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عرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، مشاهد مروعة من حرائق غابات الأمازون، وتبادلا للاتهامات بين فرنسا والبرازيل، الذي تسبب بدوره بتصدير مخاطر بيئية وصحية بجميع دول العالم.

وأعلن مركز أبحاث الفضاء البرازيلي، أنه أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83% عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018، وتعتبر الحرائق التي اندلعت في 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون منذ عام 2013.

وتصاعدت الحرائق الضخمة بغابة الأمازون بالبرازيل، خاصة بعد فشل رجال الإطفاء فى السيطرة عليها، إضافة إلى رصد الأقمار الصناعية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 9500 حريق داخل غابات الأمازون، و72 ألف حريق خلال العام الجارى.

وتحتل غابات الأمازون مساحة أكبر من 5 ملايين كم2 من مساحة الأرض، والتي يطلق عليها رئة الأرض، لأنها تحتل أكبر مساحة من الغابات على كوكب الأرض، وتنتج 20% من الأكسجين فى الغلاف الجوي.
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