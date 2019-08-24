فرج عامر: تنفيذ 98% من أعمال تطوير محطة سيدي جابر

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنسبة 98% بمحطة قطار سيدي جابر، كما تم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة 30%، من خلال تعاون وزارة النقل والجهات المعنية بالإسكندرية لتنفيذ عملية التطوير أو توفير التمويل.



وأشار النائب في بيان له، إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بمحطة سيدى آخر ديسمبر المقبل، بتكلفة تقترب من 225 مليون جنيه.



ولفت إلى أن هناك جهد كبير من وزارة النقل للانتهاء من تطوير المحطة، حرصا على ضمان خدمة متميزة للركاب.







