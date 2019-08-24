القوى العاملة تشدد على المحاسبين بالسعودية تسجيل أنفسهم لدى الهيئة بالمملكة

شددت وزارة القوى العاملة، على المحاسبين المصريين الوافدين للعمل بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة تسجيل أنفسهم لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2019.



وتلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حددت عددا من الشروط لتسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر 2019، حيث اشترطت، على المحاسب الوافد تسجيل نفسه لدى الهيئة، فضلا عن وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل، وذلك في إطار حرصها على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.



وأضاف المستشار العمالي خلال تقريره للقوى العاملة، أن تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441، مؤكدا أن الإجراء الجديد يشتمل على التدقيق على العاملين بمهنة المحاسبة وفحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والترخيص، فضلا عن وجوب حصول ممارس مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل.



وأوضح أن المهن المستهدفة هي: مدير إدارة المراجعة الداخلية، محاسب تكاليف، مراجع داخلي، مدقق حسابات، رئيس برامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مدير الإدارة العامة للمراجعة، فني تدقيق حسابات، كاتب تكاليف، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير حسابات وميزانية، محاسب عام، مراجع مالي أول، مدير إدارة التقارير المالية، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، مدير شئون مالية ومحاسبة، فني حسابات عام، وكاتب مالية.



ويتعيين على من يرغب بالتقدم لطلب التسجيل المهني زيارة موقع الخدمات الالكترونية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على الشروط ومن ثم التسجيل.