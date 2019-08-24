حبس ربة منزل متهمة بسرقة 13 ألف جنيه بشبرا

قررت نيابة شبراء الجزئية حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بسرقة 13 ألف جنيه وهاتف محمول.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم هشام عتمان نائب مأمور قسم شرطة شبرا مصر، مفاده ضبط ربة منزل مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق اتهامها فى 5 قضايا، وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى) "مجهولى المصدر بمناقشتها أمام الرائد وائل عبد العزيز رئيس المباحث عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".



كما اعترفت بسرقة 13 ألف جنيه من مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.



وبالعرض على العقيد محمد البقرى مأمور القسم أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.