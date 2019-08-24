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حوادث

ضبط 311 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.

أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن تحرير 299 قضية مخدرات متهم بها 311 متهمًا، منها كمية من مخدر البانجو وزنت طن و976 كيلو و670 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو و774 جرامًا.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو و205 جرامات، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جرامًا، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو و497 جرامًا، وكمية من مخدر الفودو وزنت 857 جرامًا، و85 قرص مخدر لعقار الإكستاسى و5426 قرص مخدر.
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