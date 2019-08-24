الفريق أسامة ربيع: تحديث الأسطول البحري المصري على رأس أولوياتي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، اليوم السبت، إن تحديث وتطوير قدرات الأسطول البحري للهيئة من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة يأتي على رأس أولويات استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف الفريق أسامة، خلال كلمته علي هامش قيامه بلحام "قرينتي" قاطرتين بحريتين هما "مصاحب 7، ومصاحب 8"، بترسانة محافظة بورسعيد البحرية ولحام "قرينة" كوبري "برنيس" العائم الذي سيتم إنشائه أيضا بترسانة بورسعيد، تمهيدا لوضعه علي خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، وتدشين قاطرة "عبد الحميد يوسف"، أن التحديث يتم وفقًا لجدول زمني محدد وبالإمكانيات الذاتية للترسانة وسواعد رجالها، وهو ما يتماشى مع جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة ورفع التصنيف الملاحي لقناة السويس.



وأكد رئيس الهيئة على أن ترسانة بورسعيد البحرية تعد من الصروح الوطنية الرائدة في مجال إصلاح وبناء السفن بما تمتلكه من مقومات كموقعها المتميز بالمدخل الشمالي لقناة السويس، وما تزخر به من إمكانيات عديدة أهمها التكنولوجيا المتطورة والكوادر البشرية عالية التدريب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرار جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدلا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.