جمعية القطن: صرف 70% من ثمن المحصول والباقي بعد انتهاء الفرز

أكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان، أنه في اليوم التالي لعملية تسليم القطن سيقام مزاد يشارك فيه التجار بعد تقديمهم خطاب ضمان للشركة القابضة للغزل والنسيج المشرفة على مراكز التجميع، وان المنظومة الجديدة للتسويق تطبق تجريبيا في محافظتى الفيوم وبني سويف



وأضاف الصهدني في تصريحات للدستور، أن حلقات التسويق ومراكز التجميع ستكون للحكومة وليست خاصة تابعة للتجار، وينافس التجار من خلال الفوز بالقطن الموجود بالحلقة.



وقال إنه سيتم المزاد وفقا للسعر في الخارط وسعر البورصات العالمية، ويتم أخذ متوسط الأسعار ويتم فتح المزاد به ويمكن للشركة القابضة أن تزايد مع التجار.



وأشار إلى أن المزارع سيحصل على ٧٠٪ من قيمة المحصول المورد وباقي الـ٣٠٪ بعد الانتهاء من الفرز خلال أسبوع، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها في باقي محافظات الصعيد.



وأضاف أن المبادرة تعتبر محاولة جادة لاستعادة قيمة القطن المصري والعودة لنظام البورصات تدريجيا كما كان يحدث عام ١٩٠٢.