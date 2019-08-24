بالصور.. عمال هيئة قناة السويس يقدمون "المصحف الشريف" للفريق أسامة ربيع

قدم عاملون بترسانة محافظة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم السبت، نسخة من كتاب الله "القران الكريم" إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد.



وكان الفريق أسامة قد قام بلحام "قرينتي" قاطرتين بحريتين هما "مصاحب 7، ومصاحب 8"، وسيجري بنائهما بترسانة محافظة بورسعيد البحرية في مدينة بورفؤاد، وذلك بحضور محافظ بورسعيد.



كما قام رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد بلحام "قرينة" كوبري "برنيس" العائم الذي سيتم إنشائه أيضا بترسانة بورسعيد، تمهيدا لوضعه على خليج رأس بناس على ساحل البحر الأحمر جنوب مصر، كما دشن قاطرة "عبد الحميد يوسف".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرار جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدلا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.