شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (81209) أحكام قضائية متنوعة، منها (401) حكم جناية (24173) حكم حبس جزئى (4372) حكم حبس مستأنف (41989) حكم غرامة.



ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

