غدًا.. الاتصالات تفتتح عدة مشروعات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

يزور غدًا الأحد وفد رفيع المستوي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محافظة أسيوط، للوقوف على آخر المستجدات في المشروعات التكنولوجية بالمحافظة.



وقال مصدر بوزارة الاتصالات إن وزير الاتصالات سيقوم بزيارة إلى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية والتنموية، منها افتتاح أكبر مركز خدمة عملاء لشركة أورانج العالمية في الصعيد.



ومن المقرر أن تستعرض الشركة العالمية الخطة التوسعية لها في مصر للشركة في مصر حجم الاستثمارات المستقبلية، حيث تستهدف أورانج توفير نحو 500 فرصة عمل للشباب بالصعيد.



وأضاف أن الوزارة بصدد إطلاق عدد من المشروعات الخدمية الجماهيرية التي تلبى احتياجات المواطنين في الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسيوط، ومنها المشروعات المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي، مثل مراكز الخدمة المتكاملة ومراكز التشخيص المبكر للأمراض عن بُعد بهدف التيسير على المواطن الصعيدي.