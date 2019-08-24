"فى الجون" ينافس على منحة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة

وقع اختيار ​مهرجان الجونة السينمائي​ على فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري من بين 133 مشروعًا للمنافسة في دورته الثالثة ضمن القائمة النهائية للمشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير وذلك من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.



شارك في كتابة السيناريو الكاتب المغربي جمال بلماهي، مؤلف فيلم "ياخيل الله" الحاصل على أكثر من 18 جائزة دولية من مختلف المهرجانات، ليصبح أول تعاون مصري مغربي.



سينافس "في الجون" للحصول على منحة التطوير في الدورة الخامسة من منتدى مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة بين 5 وحتى 8 أكتوبر، بعد اختياره بين 54 مشروعًا روائيًا طويلًا، ليسافر ممثلو المشروعات لحضور المنتدى وعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم.



