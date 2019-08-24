برلماني يطالب بخطة عاجلة لتطوير الوحدات الصحية في القرى

قال النائب محمود حمدى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المنظومة الصحية شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة السابقة، وانعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا بوضع خطة تطوير للوحدات الصحية بالقرى ورفع كفاءتها.



وأوضح "حمدي" في بيان له، أن بعض الوحدات الصحية فى مختلف المحافظات تعانى من بعض المشكلات ومنها على سبيل المثال، سوء توزيع الأطباء، وعدم توافر الخدمات الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ، مما يشكل عبء على المرضى فى الحصول على الخدمة المطلوبة.



وطالب عضو لجنة الصحة، بخطة عالجة للتطوير، على أن يسبق ذلك حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات على مستوى الجمهورية، وإمكانيات كل وحدة على حدة، ونسبة العجز بها، وذلك تمهيدا لتطويرها وتجديدها، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يُراعى فى التطوير المناطق الأشد احتياجا، للتخفيف عن المرضى.