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سياسي

طلب برلماني بحصر الوحدات الصحية المطلوب تطويرها على مستوى الجمهورية

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:15 ص
النائب محمود حمدي،
النائب محمود حمدي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
عائشة حسن
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قال النائب محمود حمدي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المنظومة الصحية شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة السابقة، وانعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا بوضع خطة تطوير للوحدات الصحية بالقرى ورفع كفاءتها.

وأوضح حمدي، في تصريحات له، أن بعض الوحدات الصحية فى مختلف المحافظات تعانى من بعض المشكلات ومنها على سبيل المثال، سوء توزيع الأطباء، وعدم توافر الخدمات الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ، مما يشكل عبئًا على المرضى فى الحصول على الخدمة المطلوبة.

وطالب عضو لجنة الصحة، بخطة عالجة للتطوير على أن يسبق ذلك حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات على مستوى الجمهورية، وإمكانيات كل وحدة على حدة، ونسبة العجز بها، وذلك تمهيدا لتطويرها وتجديدها، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يُراعى فى التطوير المناطق الأشد احتياجا، للتخفيف عن المرضى.
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