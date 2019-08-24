بدء الجلسة الثانية لمحاكمة "البشير" بقضايا فساد

بدأت قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية، من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.



ووص "البشير" إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة.



وقضت محكمة سودانية في الخرطوم، الاثنين الماضي، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.



ووجهت للبشير تهم "حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية".



ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.