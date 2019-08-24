استقرار سعر اليورو خلال التعاملات الصباحية اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية، اليوم السبت، حيث بلغ سعر اليورو في تعاملات البنك الأهلي المصري 18.27 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو في عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى

18.32 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.27 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر

18.25 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.33 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة

18.26 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.