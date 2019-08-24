البرلمان الإفريقي يرحب بإنهاء الخلافات بين أوغندا ورواندا

رحب النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقى، بتوقيع رئيسيّ كل من رواندا وأوغندا على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا مؤخرا، بما يهدف لإنهاء أية خلافات بين البلديّن الشقيقيّن.



ووصف "الجندى" فى بيان له اليوم هذه الخطوة بالتاريخية والإيجابية التي تعكس جهد البلديّن نحو تجاوز الخلافات بينهما من خلال الحوار وتعزيز التعاون مؤكدا أهمية التوصل إلى رؤى مشتركة قائمة على الحوار لحل المشكلات والنزاعات والخلافات الإفريقية بالطرق السلمية.



وقال الجندى إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقي دائما تؤكد على اتخاذ الحوار والتفاوض السلمى باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه إفريقيا وتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وأنها تدعو إلى الاستمرار في تعزيز مسار العمل الجماعي الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في السلام والتنمية مؤكدا أن ذلك الأمر فى غاية الأهمية لحل أي مشكلات تواجه دول القارة السمراء.