السويدي: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر المليارات للدولة

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن استهداف وزارة البترول الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل على مستوى الجمهورية خلال عامين واستكمال باقي العقارات غير المهيأة بعد الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء إليها، يعد دليلًا على نجاح وزارة البترول فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.



وقال السويدي، في بيان له أصدره اليوم، إن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يوفر المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة للحد من استخدامات أسطوانات البوتاجاز، مشيدا بنجاح وزارة البترول فى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون منزل، بالتقسيط ودون مقدم خلال العام الماضي إضافة إلى وجود ما يقرب من 10 ملايين منزل جرى توصيل الغاز الطبيعي إليها إضافة إلى إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون منزل هذا العام بنظام التقسيط.