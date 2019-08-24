تعرف على حالات وقف صرف تعويض البطالة في قانون المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة ووقف تعويض البطالة كالآتي:



ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:



1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا.



2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.



3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.



4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.



5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.



6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.



وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:



1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا.



2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.



- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين.



3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة.



4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.



5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.