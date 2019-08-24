رئيس قناة السويس يصل بورسعيد لتدشين وحدات بحرية (صور)

وصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الجديد، قبل قليل، محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المنشآت التابعة للهيئة وتدشين وحدات بحرية جديدة تكون في الخدمة خلال الفترة القادمة، وسط حضور كبير من المسئولين وقيادات الهيئة.



ومن المنتظر أن يدشن رئيس الهيئة قاطرة بحرية بترسانة بورسعيد البحرية في مدينة بورفؤاد، يرافقه، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات هيئة قناة السويس، ووفد من الصحفيين ومراسلي القنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية المعتمدة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدلا من الفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.